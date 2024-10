Meteo BARI, previsioni da Venerdì 04 a Domenica 06 Ottobre

Venerdì, 04 Ottobre 2024

Il venerdì a Bari inizierà con cielo coperto, temperatura intorno ai 24.7°C e umidità al 70% alle prime ore del giorno. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, portando sereno e temperature in aumento fino a 25.5°C. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione della temperatura, mentre in serata si avrà cielo sereno e temperature intorno ai 18.7°C. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media tra i 6 e i 15 km/h.

Sabato, 05 Ottobre 2024

La giornata di sabato si presenterà con cielo sereno e temperature piacevoli intorno ai 17°C durante la notte. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature in rapida ascesa fino a 22.8°C. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo si coprirà parzialmente, portando temperature intorno ai 21.7°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità compresa tra i 1 e i 15 km/h.

Domenica, 06 Ottobre 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 16.5°C durante la notte. Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno con temperature in aumento fino a 19.9°C. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e una leggera diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio e in serata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 17.1-18.5°C. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 2 e i 18 km/h.

A Bari, per il prossimo fine settimana, le previsioni meteo indicano un inizio con cielo coperto e una graduale schiarita nei giorni successivi. Le temperature si manterranno miti e il vento sarà generalmente debole. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche per eventuali cambiamenti.