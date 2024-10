Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 04 a Domenica 06 Ottobre

Venerdì, 4 Ottobre 2024

Il tempo a Bologna venerdì vedrà una giornata prevalentemente coperta con possibilità di piogge leggere durante la notte e il mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C. L’umidità sarà abbastanza elevata, intorno al 80%, e i venti soffieranno a una velocità di 2-8 km/h provenienti da diverse direzioni.

Sabato, 5 Ottobre 2024

Sabato, il cielo a Bologna sarà nuovamente coperto con piogge leggere e un aumento della velocità del vento durante la mattina. Le temperature si manterranno stabili tra i 12-13°C, mentre l’umidità rimarrà elevata intorno all’85%. I venti soffieranno a una velocità di 4-13 km/h provenienti principalmente da ovest e nord-ovest.

Domenica, 6 Ottobre 2024

Domenica sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteo. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 9-10°C, mentre nel pomeriggio si avrà un aumento delle nuvole con temperature che raggiungeranno i 18°C. L’umidità sarà variabile tra il 60% e l’80%, e i venti soffieranno prevalentemente da est e nord-est con una velocità di 1-6 km/h.

In conclusione, per il prossimo fine settimana a Bologna si prevedono condizioni meteo variabili con piogge leggere e un graduale miglioramento delle condizioni a partire dalla giornata di domenica. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.