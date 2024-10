Meteo Cagliari, previsioni da Venerdì 04 a Domenica 06 Ottobre

Venerdì, 4 Ottobre 2024

Il tempo a Cagliari venerdì sarà caratterizzato da una prevalenza di nubi sparse e poco nuvoloso, con un’umidità che si manterrà intorno al 75-81%. Le temperature si aggireranno intorno ai 16.3-22.7°C con una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest a una velocità di 4-22 km/h.

Sabato, 5 Ottobre 2024

Sabato, il cielo sarà prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse e poco nuvoloso nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà intorno al 79-82%, mentre le temperature varieranno tra 14.3-22.6°C. Il vento soffierà da nordovest a una velocità compresa tra 4-23 km/h.

Domenica, 6 Ottobre 2024

Domenica, il cielo sarà inizialmente sereno, ma nel corso della mattinata si prevede l’arrivo di nubi e un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 86%. Le temperature oscilleranno tra 12.7-23.3°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-nordovest a una velocità di 3-10 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Cagliari si prospetta con un clima variabile, con prevalenza di sereno e nubi sparse, temperature in lieve aumento e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. È consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.