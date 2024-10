Meteo Catania, previsioni da Venerdì 04 a Domenica 06 Ottobre

Venerdì, 4 Ottobre 2024

Il tempo a Catania per Venerdì sarà prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Al mattino ci sarà una leggera copertura nuvolosa che si diraderà verso mezzogiorno, lasciando spazio a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 23.9°C e i 29°C. Il vento soffierà da Ovest-Sudovest con una velocità media di 12-16 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-72% durante la giornata.

Sabato, 5 Ottobre 2024

La giornata di Sabato si preannuncia stabile e soleggiata a Catania. Il cielo sarà per lo più sereno durante la notte e al mattino, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 18.7°C e i 27.5°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra 7 e 22 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-57% durante la giornata.

Domenica, 6 Ottobre 2024

La domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno durante la notte e la mattina, con l’arrivo di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17.5°C e i 24.6°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità tra 10 e 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 38-84% durante la giornata.

Queste previsioni meteo offrono un quadro completo delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Catania. È sempre consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo in tempo reale per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Soprattutto per le attività all’aperto, è importante considerare le previsioni per pianificare al meglio la giornata.