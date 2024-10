Meteo Genova, previsioni da Venerdì 4 a Domenica 6 Ottobre

Venerdì, 04 Ottobre 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere con temperature che si aggirano intorno ai 15°C e un’umidità del 72%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà coperto con un lieve calo delle precipitazioni e un aumento della temperatura fino a 18°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una temperatura massima di 19.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le nuvole si diraderanno e la temperatura scenderà gradualmente, attestandosi intorno ai 15-16°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con una velocità compresa tra i 6 e i 10 km/h.

Sabato, 05 Ottobre 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche più stabili. Al mattino, il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature intorno ai 15-16°C e un’umidità del 60-68%. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a schiarite e a un aumento della temperatura fino a 18-19°C. Nel pomeriggio e sera, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra i 7 e gli 11 km/h.

Domenica, 06 Ottobre 2024

La domenica si preannuncia come una giornata più variabile dal punto di vista meteorologico. Al mattino, il cielo sarà in prevalenza sereno con temperature intorno ai 14-16°C e un’umidità del 75-77%. Nel corso della mattinata, le nubi si faranno più presenti, portando ad un aumento dell’umidità e delle temperature fino a 17-18°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento delle precipitazioni e una temperatura che si manterrà intorno ai 17-18°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente con l’aumento delle precipitazioni e una diminuzione della temperatura fino a 16-17°C. Il vento soffierà da varie direzioni, con una velocità che varierà tra i 2 e gli 8 km/h.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni a Genova. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche e preparatevi di conseguenza per affrontare al meglio il tempo atmosferico.