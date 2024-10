Previsioni meteo: aggiornamenti clamorosi per la prossima settimana, torna il CALDO ESTIVO

La prossima settimana potrebbe riservare un gran colpo di scena dal punto di vista meteorologico. Secondo i recenti aggiornamenti, il Centro-Sud Italia potrebbe finire sotto un’ondata di caldo eccezionale per il periodo, con temperature che faranno pensare più all’estate che all’autunno. I modelli meteorologici indicano che a partire dall’8-9 Ottobre inizierà ad affluire aria via via più mite proveniente dal Nord Africa, con il picco dell’avvezione calda previsto nei primi giorni della seconda decade (11-13 Ottobre). Durante questo periodo, le temperature potrebbero facilmente raggiungere la soglia dei 30 gradi, con picchi fino a 32-33 gradi in alcune aree come quelle di Sicilia, Calabria e Puglia.

Si tratterebbe di un vero e proprio ritorno estivo, con valori termici più tipici di luglio piuttosto che di ottobre. Le giornate saranno caratterizzate da un caldo decisamente fuori stagione, con valori elevati sia per quanto concerne le temperature massime che per quelle minime. Anche di notte, infatti, le correnti meridionali e l’aria calda di matrice sub-tropicale manterranno i valori su livelli superiori alla media, garantendo un clima mite persino nelle ore buie.

Questo riscaldamento anomalo sarà legato alla formazione di una vasta e profonda saccatura tra l’Atlantico e l’Europa centro-occidentale, che favorirà appunto la risalita di aria calda sub-tropicale verso il Mediterraneo. Il Centro-Sud, e in particolare le regioni meridionali e le due Isole maggiori, saranno le aree più colpite da questa fiammata di calore, che invece non dovrebbe interessare il Nord, dove al contrario le condizioni meteo dovrebbero rimanere instabili e più fresche (ma non fredde) a causa dell’influenza di correnti perturbate di origine atlantica.

Il caldo potrebbe poi attenuarsi intorno alla metà del mese, con un ritorno a temperature più vicine alla media anche al centro-sud, ma saranno necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare questa evoluzione. Non è escluso che l’aria mite possa persistere anche più a lungo, specialmente sulle regioni meridionali.