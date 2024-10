Prossima settimana: Italia divisa in due, dall’Autunno del Nord all’Estate del Sud

La prossima settimana, l’Italia si troverà a vivere una situazione meteorologica piuttosto estrema dal punto di vista climatico, con forti contrasti termici tra Nord e Sud. Gli ultimi modelli previsionali indicano che il Centro-Sud e le isole saranno colpiti da un’ondata di caldo anomalo, con temperature che potrebbero addirittura superare la soglia dei 30 gradi intorno al 10-12 ottobre, portando condizioni pressoché estive. Al contrario, il Nord del paese vedrà condizioni più fresche e instabili, con valori termici molto più contenuti, e una elevata possibilità di piogge e temporali, che potrebbero a tratti estendersi anche ad alcune aree del centro, in particolare sul versante tirrenico.

Questo scenario sarà il risultato di una dinamica meteorologica a larga scala: una saccatura in formazione sull’Europa occidentale attirerà aria più fresca e instabile verso il Nord Italia, mentre le regioni meridionali saranno esposte a un pre-frontale caldo alimentato dall’anticiclone sub-tropicale africano (immagine allegata). Questo comporterà un divario termico impressionante tra il Nord e il Sud, che potrebbe aggirarsi anche sui 12-15 gradi nei primi giorni della seconda decade di ottobre.

Dunque mentre il Centro-Sud e in particolar modo le regioni meridionali si troveranno a vivere una sorta di “estate in pieno autunno”, con giornate calde e notti miti, al Nord Italia le temperature saranno decisamente più fresche, e il maltempo potrebbe continuare ad essere protagonista, con frequenti passaggi instabili in estensione da ovest verso est.

Nei prossimi giorni potremo avere conferme sull’entità di questa avvezione calda prevista per la prossima settimana e capire anche quanto durerà. Seguiteci!