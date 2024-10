Tromba d’aria su Santa Severa: telone vola su linea ferroviaria, danni e disagi

In tarda mattinata, una tromba d’aria ha colpito la zona di Santa Severa, sul litorale romano, causando danni significativi e disagi. Il vortice, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe nato come tromba marina, ha raggiunto la costa e proseguito per alcune decine di metri nell’entroterra, provocando diversi danni strutturali.

Uno degli episodi più critici è stato il sollevamento di un telone, trascinato dalla forza del vento, che è finito sulla linea ferroviaria FL5 (Roma-Civitavecchia), causando l’interruzione del servizio. Il traffico ferroviario sulla linea litoranea è stato momentaneamente sospeso, mentre le autorità competenti stanno lavorando per rimuovere l’ostacolo e ripristinare il servizio il prima possibile. Il disagio ha coinvolto i pendolari della tratta, con possibili ritardi e cancellazioni fino al completamento delle operazioni.

Oltre al problema ferroviario, la tromba d’aria ha danneggiato alcune abitazioni, sollevando tetti e strutture leggere. Sono stati segnalati danni anche a veicoli parcheggiati e alberi sradicati lungo la costa. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi al momento.