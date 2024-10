Alluvione Emilia Romagna: nuova falla nell’argine a Traversara, l’acqua invade i campi

Ancora disagi in Emilia Romagna, nell’area colpita dalla recente alluvione di qualche settimana fa. Dopo le piogge abbondanti di ieri, nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna), nello stesso punto della rottura del 19 settembre quando il paese era stato completamente allagato. L’acqua attualmente ha invaso i campi.

La frazione era stata evacuata precauzionalmente nel pomeriggio, dopo l’allerta rossa. Il Comune ha avvisato che in alcune ulteriori strade devono essere evacuati i piani terra e rialzati. La situazione della piena sembrava sotto controllo ma era stata mantenuta l’evacuazione proprio per la fragilità dovuta alla precedente alluvione.

Intanto prosegue l’allerta in tutta la regione dopo le abbonanti precipitazioni della giornata di giovedì: nella notte sotto osservazione diversi fiumi. Nella provincia di Ravenna sono stati circa 2.000 gli evacuati che non hanno potuto dormire nelle loro abitazioni per motivi precauzionali. «Il codice rosso è dovuto alle vulnerabilità territoriali connesse al precedente evento alluvionale di due settimane fa» hanno spiegato i sindaci.

Aggiornamento ore 9 – Il Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, ha emesso un’ordinanza che oltre alle zone già evacuate comprende anche quelle di Villanova a rischio esondazione del reticolo secondario, con particolare riferimento alle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova e traverse.

«Il livello del fiume si sta lentamente abbassando – scrive il Comune in una nota -. L’acqua proveniente dalla falla sull’argine a Traversara continua a trafilare nei campi attraverso la zona rossa, fino a scolare nel fosso Barbavera. Si continua a lavorare anche sul cantiere della rotta, per ridurre la falla. Sono sul campo i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale. A tutti si raccomanda di non avvicinarsi alle zone interessate dagli allagamenti, prestare la massima attenzione e mettere in atto le misure di salvaguardia personale».