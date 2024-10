Devastante alluvione in Bosnia-Erzegovina: molte vittime e dispersi a Jablanica

Abbondanti piogge hanno colpito la Bosnia-Erzegovina nelle ultime ore causando una situazione di grave emergenza. Le inondazioni hanno devastato diverse aree del paese, con Jablanica, una località situata tra Sarajevo e Mostar, particolarmente colpita e completamente isolata a causa dell’interruzione delle strade e della linea ferroviaria. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di calamità naturale nelle aree di Jablanica e Konjic, dove corsi d’acqua esondati e frane hanno causato danni ingenti, interrompendo anche le linee telefoniche e portando alla chiusura delle scuole.

Negli ultimi minuti, Darko Juka, portavoce del governo del cantone dell’Erzegovina-Neretva, ha annunciato un bilancio tragico: finora sono stati ritrovati 14 cadaveri, ma il numero delle vittime sembra destinato ad aumentare. Numerose persone risultano disperse, il che fa temere un ulteriore aggravamento della situazione. Le squadre di soccorso stanno operando in condizioni estremamente difficili, cercando di raggiungere le aree più isolate, dove l’accesso è reso impossibile dai danni alle infrastrutture.

La situazione rimane critica anche in altre aree della Bosnia-Erzegovina centrale. Nelle località di Kiseljak e Kresevo, lo straripamento dei fiumi ha provocato frane e smottamenti, paralizzando completamente i trasporti e rendendo molto difficili gli interventi di soccorso.

L’ondata di maltempo ha superato i confini della Bosnia-Erzegovina, colpendo anche la vicina Croazia. In particolare, la capitale Zagabria sta fronteggiando la minaccia dello straripamento del fiume Sava, che ha già causato allagamenti e disagi nelle zone limitrofe.

Impressionanti le immagini diffuse sui vari social media da Jablanica, cittadina travolta da un fiume di fango e rocce.

Great tragedy in the municipality of Jablanica, Bosnia and Herzegovina. 14 people lost their lives due to flooding.

