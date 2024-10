Meteo Ancona, previsioni da Sabato 05 a Lunedì 07 Ottobre

Sabato, 5 Ottobre 2024

Il tempo previsto per Sabato ad Ancona sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16 gradi Celsius, con un’umidità che oscillerà tra l’81% e l’89%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 16 e i 24 km/h provenendo prevalentemente da ovest-nord-ovest. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata. Tuttavia, nel pomeriggio e in serata, alcune nubi sparse potrebbero comparire nel cielo, mantenendo le condizioni meteorologiche variabili.

Domenica, 6 Ottobre 2024

Domenica ad Ancona sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 14 gradi Celsius e un’umidità che oscillerà tra il 76% e l’85%. Man mano che la giornata avanza, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno e poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 18-18,5 gradi Celsius nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 61-64%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 4 e i 10 km/h provenendo da ovest-nord-ovest, nord-nord-ovest e est-nord-est.

Lunedì, 7 Ottobre 2024

Lunedì ad Ancona è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 17-17,7 gradi Celsius e un’umidità che oscillerà tra il 74% e l’87%. Le precipitazioni si faranno sentire, con piogge che potrebbero risultare abbondanti durante la mattinata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16-17 gradi Celsius nel corso della giornata, con un’umidità che si aggirerà intorno al 73-80%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 4 e i 14 km/h provenendo da sud-sud-est e sud-est.