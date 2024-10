Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 05 a Lunedì 07 Ottobre

Sabato, 5 Ottobre 2024:

Per quanto riguarda le previsioni meteo di Sabato, a Campobasso, ci aspettiamo una giornata con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata ci aspettiamo un cielo nuvoloso e precipitazioni. La temperatura si manterrà intorno ai 17-18°C durante il giorno, mentre scenderà a 12-13°C durante la notte. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 5 e i 13 km/h provenendo da direzioni variabili, con una tendenza a provenire da sud-ovest.

Domenica, 6 Ottobre 2024:

Domenica, a Campobasso, prevediamo una giornata caratterizzata da cielo nuvoloso con schiarite al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata ci attendiamo un cielo coperto. Durante la giornata le temperature oscilleranno tra i 12 e i 18°C, con un aumento dell’umidità relativa nell’aria. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 3 e i 12 km/h, prevalentemente proveniente da ovest e sud-ovest.

Lunedì, 7 Ottobre 2024:

Per Lunedì, le previsioni indicano un cielo coperto con nubi sparse al mattino, seguito da un aumento delle schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili tra i 13 e i 21°C, con un lieve aumento della velocità del vento che soffierà da ovest-sud-ovest con una media di 6-23 km/h. L’umidità relativa si manterrà costante intorno al 60-80%.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile pianificare le attività per i prossimi giorni tenendo conto delle condizioni meteorologiche attese. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti giornalieri per eventuali variazioni nelle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche previste.