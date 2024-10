Meteo: Italia presto divisa in due, prossima settimana con caldo intenso al Centro-Sud, fresco e maltempo al Nord

La prossima settimana sembra destinata a ricordarci più l’estate che l’autunno sotto il profilo climatico. I modelli meteo confermano infatti una importante rimonta di un anticiclone sub-tropicale che porterà aria calda verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo in pieno l’Italia e nella fattispecie le regioni centro-meridionali. Quello che ci aspetta non è la classica ottobrata, bensì una vera e propria ondata di caldo con valori termici tipici di luglio o agosto.

Le ottobrate sono ben note in Italia, giorni di sole e clima mite che spesso ci accompagnano durante questo mese, regalando una tregua prima dell’arrivo del vero autunno. Tuttavia, la prossima settimana potremmo assistere a un fenomeno ben più marcato: l’arrivo di correnti calde dal Nord Africa spingerà le temperature verso picchi di 30-32 gradi, in particolare su Sicilia e Sardegna e sulle estreme regioni meridionali.

Un simile caldo anomalo per ottobre è qualcosa di cui tenere conto. Non solo per la sensazione fuori stagione, ma anche per i record meteorologici che potrebbero essere battuti. Le temperature previste sarebbero molto superiori alla media stagionale e potrebbero avvicinarsi a quelle estive in molte località del Sud e delle isole. Si tratta di un evento eccezionale per questo periodo dell’anno, che conferma una tendenza già osservata negli ultimi anni.

Naturalmente si tratta di previsioni che vanno confermate. Mancano ancora diversi giorni e l’entità del caldo potrebbe essere limata anche al ribasso, tuttavia le probabilità di vivere una fase decisamente molto calda per il periodo sono davvero alte.

Va detto che il Nord Italia e parte del Centro, in particolare l’alto Tirreno, non saranno interessati da questa ondata di caldo fuori stagione, ma al contrario dovrebbero vedere un clima più fresco con frequenti passaggi nuvolosi e a tratti anche condizioni di instabilità. Insomma l’Italia potrebbe ritrovarsi divisa in due dal meteo, con un tempo estivo su gran parte del Centro-Sud e un tempo più di stampo autunnale al Nord.