Meteo prossima settimana: l’Autunno va in pausa, arriva il CALDO estivo al centro-sud

L’autunno sembra volersi prendere presto una pausa, almeno su parte del nostro paese. I principali modelli meteorologici indicano infatti che la prossima settimana sarà caratterizzata da una rimonta dell’anticiclone sub-tropicale che porterà aria calda proveniente direttamente dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Un evento che non è del tutto inedito per il mese di ottobre, ma che questa volta potrebbe raggiungere livelli praticamente estivi, con temperature in forte aumento rispetto ai valori attesi in questo weekend.

In questo periodo dell’anno non è raro assistere a giornate soleggiate e miti, spesso denominate “ottobrate”, in cui il clima è piacevole e le temperature sono al di sopra della media. Tuttavia, quello che ci attende la prossima settimana potrebbe essere qualcosa di più: un caldo anomalo che rischia di farci dimenticare, almeno temporaneamente, l’autunno.

Grazie all’espansione di questa massa d’aria di matrice sub-tropicale, a partire da martedì-mercoledì in poi, le temperature diurne potranno aggirarsi intorno ai 28-30 gradi, con punte anche di 33-34 gradi, nelle regioni del Sud e sulle isole maggiori. Un caldo decisamente insolito per questo mese, che potrebbe persino superare dei record stagionali. Questo fenomeno sarà particolarmente evidente nella seconda metà della settimana, quando l’afflusso di aria calda sarà più intenso. Secondo le proiezioni attuali il periodo più caldo potrebbe essere quello compreso fra Giovedì e Sabato della prossima settimana.

Dunque, se le previsioni verranno confermate, potremmo vivere una parentesi (abbastanza lunga) di piena estate, con temperature decisamente fuori stagione. Il caldo sarà accompagnato da cieli velati e nubi sparse che renderanno meno diffuso il soleggiamento, ma nonostante questo la sensazione complessiva sarà di un vero e proprio clima estivo.

Tutto questo mentre al Nord correnti più instabili di origine atlantica apporteranno nubi e precipitazioni in un contesto climatico ben più fresco (ma non freddo). Su questo ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.