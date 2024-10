Previsioni meteo: weekend con progressivo miglioramento, ma ancora instabile Sabato al centro-sud

Il weekend segnerà un graduale miglioramento delle condizioni meteo in Italia, con l’allontanamento verso est del vortice depressionario che ha causato piogge intense e diffuse nelle ultime giornate. Dopo i disagi legati al maltempo, ci si aspetta un parziale miglioramento, anche se residui di instabilità interesseranno ancora alcune aree del Centro-Sud, in particolare nella giornata di sabato. Domenica, invece, il quadro meteorologico sarà decisamente più stabile, con ampie schiarite e solo qualche fenomeno isolato.

Sabato 6 ottobre: Instabilità ancora presente

La giornata di sabato vedrà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al Nord, dove il sole splenderà per gran parte della giornata, in particolare sulle regioni occidentali. Sul Nord-Est, tuttavia, persisterà una copertura nuvolosa più compatta. Al Centro, invece, il tempo rimarrà variabile, con rovesci sparsi che interesseranno principalmente le regioni adriatiche e le zone interne del Lazio. Non si escludono anche temporali di breve durata.

Al Sud, la situazione meteorologica sarà ancora instabile, con piogge più frequenti lungo le coste tirreniche, soprattutto su Campania e Calabria , così come sulla Puglia, in particolare sul Gargano e versante adriatico. I venti cominceranno a girare dai quadranti settentrionali, portando un calo delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, dove i valori termici si abbasseranno di qualche grado rispetto ai giorni precedenti. Al contrario, al Nord, grazie al miglioramento delle condizioni atmosferiche, si assisterà a un lieve rialzo delle temperature diurne.

Domenica 7 ottobre: Miglioramento generale

Domenica 7 ottobre si aprirà sotto un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Le piogge saranno ormai un ricordo per la maggior parte delle regioni, sebbene si potrà ancora registrare qualche fenomeno residuo sulla Calabria, soprattutto nelle prime ore del mattino. Il sole farà la sua comparsa in modo più deciso, garantendo una giornata nel complesso più stabile e gradevole.

Nel corso del pomeriggio, tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità al Centro-Nord, con i primi addensamenti nuvolosi che potrebbero portare a deboli piogge in serata, in particolare sulla Liguria e sull’alta Toscana. Durante la notte, queste precipitazioni potrebbero spostarsi verso il Nord-Ovest, con un interessamento maggiore della Lombardia.

Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto alla giornata di sabato, mantenendosi stabili su valori in linea con le medie stagionali. Il clima sarà fresco, ma senza eccessi di freddo, soprattutto nelle ore serali.