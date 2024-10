Meteo BARI, previsioni da Domenica 06 a Martedì 08 Ottobre

Domenica, 6 Ottobre 2024

Nella giornata di domenica, il tempo a Bari sarà prevalentemente sereno con nubi sparse al mattino, seguite da un cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi, con un calo previsto in serata. L’umidità oscillerà tra il 56% e il 73%, mentre i venti soffieranno da nord-nord-ovest a una velocità compresa tra i 4 e i 15 km/h.

Lunedì, 7 Ottobre 2024

Lunedì, il cielo si presenterà prevalentemente sereno al mattino, con una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22 gradi, mentre l’umidità diminuirà lentamente nel corso della giornata, passando dal 48% al 89%. I venti soffieranno da sud-sud-est a una velocità variabile tra i 2 e i 14 km/h.

Martedì, 8 Ottobre 2024

Martedì, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con una leggera schiarita nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno i 26 gradi durante il giorno, diminuendo gradualmente verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante la mattina, per poi aumentare fino al 77% in serata. I venti soffieranno da sud-sud-est a una velocità compresa tra i 5 e i 22 km/h.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata del clima a Bari nei prossimi giorni, consentendo ai residenti e ai visitatori di pianificare le proprie attività all’aperto in base alle condizioni atmosferiche previste. Resta sempre consigliato monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni dell’andamento del clima.