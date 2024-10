Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 06 a Martedì 08 Ottobre

Domenica, 6 Ottobre 2024

Per la giornata di Domenica, si prevede un inizio con cielo sereno, con temperature intorno ai 17°C e un’umidità del 79%. Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23.4°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 22.4°C e una leggera diminuzione dell’umidità. Al tramonto, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 18.9°C. Durante la serata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 18.6°C e una leggera brezza proveniente da ovest-nordovest con velocità intorno ai 11 km/h.

Lunedì, 7 Ottobre 2024

Lunedì si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 17°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24.8°C intorno alle ore 12:00. Nel pomeriggio inizieranno ad apparire nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. Verso sera, il cielo si coprirà, mantenendo una temperatura intorno ai 18.5°C e un’umidità in aumento. Durante la notte, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 17.5°C e una brezza proveniente da nord-nordovest con velocità intorno ai 6 km/h.

Martedì, 8 Ottobre 2024

La giornata di Martedì inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16.9°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23.6°C intorno alle ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 24.8°C. Verso sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 20.9°C e un’umidità in aumento. Durante la notte, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 20.3°C e una brezza proveniente da nord-nordest con velocità intorno ai 6 km/h.

Con queste previsioni dettagliate, ti consigliamo di prepararti per un inizio di settimana con temperature gradevoli ma con un aumento delle nubi e un’umidità in crescita. Non dimenticare di consultare le previsioni del tempo prima di uscire, per essere sempre preparato per qualsiasi condizione atmosferica.