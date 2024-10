Meteo L’Aquila, previsioni da Domenica 06 a Martedì 08 Ottobre

Domenica, 6 Ottobre 2024

Per Domenica, si prevede una giornata prevalentemente soleggiata con poche nuvole sparse al mattino. Le temperature inizieranno intorno ai 7 gradi e aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 16-17 gradi nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio, tuttavia, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa con una leggera diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista una nuvolosità maggiormente diffusa. La giornata sarà caratterizzata da venti leggeri provenienti prevalentemente da ovest con velocità variabili tra i 4 e 14 km/h. L’umidità oscillerà tra l’88% e il 93% durante il giorno.

Lunedì, 7 Ottobre 2024

Lunedì sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con copertura quasi totale per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-16 gradi con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente e si prevede un aumento dell’umidità. Nel tardo mattino è prevista la possibilità di precipitazioni leggere che diventeranno più consistenti nel primo pomeriggio con temperature che si manterranno intorno ai 15-16 gradi. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità media tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 70% e il 91% durante il giorno.

Martedì, 8 Ottobre 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa e da precipitazioni consistenti. Le temperature si manterranno intorno ai 11-22 gradi, con una diminuzione nel corso della mattinata a causa dell’aumento della copertura nuvolosa. Nel primo pomeriggio è previsto un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di piogge e temporali che si protrarranno per la maggior parte della giornata. I venti soffieranno da diverse direzioni con una velocità variabile tra i 1 e i 9 km/h. L’umidità sarà molto elevata, raggiungendo valori tra l’83% e il 94% durante la giornata.

In sintesi, i prossimi giorni a L’Aquila saranno caratterizzati da un mix di condizioni meteorologiche con una prevalenza di cieli nuvolosi e precipitazioni, con temperature che si manterranno in media intorno ai 10-20 gradi. Bisognerà prestare attenzione alle precipitazioni previste per Martedì, che potrebbero essere anche abbondanti. Siate preparati per affrontare queste condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.