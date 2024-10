Meteo Padova, previsioni da Domenica 06 a Martedì 08 Ottobre

Domenica, 6 Ottobre 2024

Per Domenica, 6 Ottobre 2024, a Padova il tempo si preannuncia variabile con possibili precipitazioni durante la notte. La giornata inizierà con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 12 gradi con un’umidità dell’85%. La pioggia sarà presente fino alle prime ore del mattino, mentre le nuvole sparse si manterranno fino a metà mattina quando la copertura nuvolosa si attenuerà, portando a un cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a raggiungere i 16.9 gradi. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una temperatura massima di 17.9 gradi e un’umidità del 63%. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo sereno, con temperature intorno ai 12 gradi e un’umidità del 92% accompagnata da un leggero vento proveniente da ovest-sud-ovest con velocità di 3 km/h.

Lunedì, 7 Ottobre 2024

Lunedì, 7 Ottobre 2024, a Padova il tempo sarà caratterizzato da nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 9.9 gradi e un’umidità del 100%. La nebbia si dissiperà gradualmente, lasciando spazio a una copertura nuvolosa con temperature che saliranno fino a 14.8 gradi e umidità intorno all’86%. Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo della pioggia e un aumento dell’umidità. La pioggia si protrarrà fino a tarda sera, con temperature intorno ai 14 gradi e un’umidità del 89%, accompagnata da un vento proveniente da nord-nord-est con velocità variabile tra i 10 e i 7 km/h.

Martedì, 8 Ottobre 2024

Per Martedì, 8 Ottobre 2024, a Padova il tempo si preannuncia instabile. Il mattino inizierà con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 14.7 gradi con un’umidità del 88%. Le nubi rimarranno presenti per gran parte della giornata, con un aumento delle precipitazioni a partire dal mezzogiorno. Le piogge si intensificheranno nel pomeriggio, con una temperatura massima di 20.3 gradi e un’umidità del 95%. Le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente nel tardo pomeriggio e in serata con piogge continue, temperature intorno ai 18.3 gradi e un’umidità del 97%, accompagnate da venti provenienti da est-sud-est con velocità tra i 16 e i 3 km/h.