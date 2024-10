Meteo Roma, previsioni da Domenica 06 a Martedì 08 Ottobre

Previsioni Meteo per Roma:

Nel corso dei prossimi giorni, il clima a Roma sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizzando le previsioni dettagliate, è possibile delineare un quadro preciso delle condizioni meteorologiche attese. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Domenica, 6 Ottobre 2024:

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nebbia, con temperature intorno ai 13-14°C e un’umidità che si attesterà intorno al 98%. Nel corso della mattinata, la nebbia darà progressivamente spazio a nubi sparse, lasciando spazio a un cielo sereno verso le 9:00. Le temperature saliranno fino a toccare i 20°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo comunque temperature gradevoli intorno ai 21-22°C. La serata vedrà un aumento della copertura nuvolosa e un lieve calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17-18°C.

Lunedì, 7 Ottobre 2024:

Anche all’inizio di questa giornata il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 16-17°C e umidità elevata. Verso le 3:00, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia con intensità variabile. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento, toccando i 22-23°C verso le 13:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo nuvoloso e possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui valori intorno ai 20°C fino a sera, quando si registrerà un lieve calo.

Martedì, 8 Ottobre 2024:

La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Il cielo sarà coperto con nubi sparse e temperature intorno ai 16-17°C nelle prime ore del mattino. Verso le 11:00, è previsto un peggioramento delle condizioni, con l’arrivo di piogge e temporali, accompagnati da un aumento della velocità del vento. Le precipitazioni si protrarranno per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 20-21°C. La serata sarà caratterizzata da piogge intermittenti e un graduale aumento dell’umidità.

Queste sono le previsioni dettagliate per i prossimi giorni a Roma. È sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattarsi al meglio alle condizioni atmosferiche in evoluzione.