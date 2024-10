Meteo Trento, previsioni da Domenica 06 a Martedì 08 Ottobre

Domenica, 6 Ottobre 2024:

Per Domenica, il meteo a Trento prevede un cielo coperto con possibilità di nubi sparse e qualche precipitazione. Le temperature oscillano tra i 8.7°C e i 16.1°C. L’umidità si manterrà costantemente alta, attestandosi intorno all’86% – 96%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media tra 0 e 3 km/h.

Lunedì, 7 Ottobre 2024:

Lunedì, il tempo a Trento sarà nuvoloso con piogge sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 10.6°C e i 17.6°C. L’umidità sarà significativamente alta, variando tra il 72% e il 95%. Il vento sarà predominante da sud con una velocità compresa tra 0 e 3 km/h, ma aumenterà fino a 5 km/h nelle ore di pioggia.

Martedì, 8 Ottobre 2024:

Martedì, ci aspettiamo un’intera giornata caratterizzata da piogge abbondanti. Le temperature si manterranno costanti attorno ai 13.7°C – 17.7°C. L’umidità sarà molto elevata, oscillando tra il 92% e il 98%. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo una velocità tra i 2 e i 7 km/h in direzione prevalente ovest-sud-ovest.

Queste previsioni meteo per Trento indicano un’inclinazione verso condizioni instabili, con piogge e temperature variabili. È consigliabile prepararsi adeguatamente per affrontare questi cambiamenti climatici, soprattutto per coloro che devono pianificare attività all’aperto o spostamenti in città. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per adattare al meglio le vostre attività quotidiane a questa variabilità atmosferica.