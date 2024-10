Allerta meteo: domani 8 Ottobre scuole chiuse in molti comuni, l’ELENCO aggiornato

Domani, 8 ottobre 2024, è atteso un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche su gran parte d’Italia. Le autorità hanno già diramato allerte meteo in diverse regioni, in particolare in Liguria e Toscana, dove si prevede allerta arancione su vari settori. Per prevenire rischi legati a piogge intense e temporali, molti comuni hanno deciso di chiudere le scuole. L’elenco delle città interessate è in aggiornamento, e nelle prossime ore potrebbero aggiungersi altre località.

Ecco le chiusure scolastiche già confermate:

Liguria

In Provincia di Genova:

Arenzano

Busalla: chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

Campomorone

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Chiavari

Crocefieschi

Isola del Cantone

Lavagna

Montoggio

Ne

Orero

Ronco Scrivia

Rapallo: chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

Santa Margherita: chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante: scuole superiori in DAD

Sori

Valbrevenna

In Provincia della Spezia:

Ameglia

Arcola

Beverino

Bolano

Borghetto di Vara

Brugnato

Calice al Cornoviglio

Carro

Carrodano

Follo

Lerici

Rocchetta di Vara

Sarzana: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, dei parchi pubblici e dei cimiteri. Sospesi tutti gli eventi culturali, spettacoli, eventi e mercati su suolo pubblico.

Santo Stefano di Magra

Sesta Godano

Varese Ligure

Vezzano Ligure

In Provincia di Savona:

Cairo Montenotte: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche se l’allerta è gialla, ma le scuole superiori raccolgono ragazzi da tutta la valle.

Carcare: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Cosseria: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Dego: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Toscana

Aulla (MS)

Villafranca in Lunigiana (MS)

Bagnone (MS)

Manciano (GR)

Sorano (GR)

Orbetello (GR)

Livorno

Rosignano (LI)

Cecina (LI)

Bibbona (LI)

Castagneto Carducci (LI)

Guardistallo (PI)

Casale Marittimo (PI)

Montescudaio (PI)

Le condizioni meteorologiche attese per domani sono critiche e, per questo motivo, le amministrazioni locali hanno preso decisioni preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione resta in evoluzione, e nelle prossime ore potrebbero aggiungersi ulteriori comuni alla lista delle chiusure. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dai canali ufficiali per restare informati sulle condizioni locali e le eventuali nuove disposizioni.