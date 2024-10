Meteo Aosta, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Previsioni Meteo Aosta:

Il meteo per i prossimi giorni ad Aosta presenta variazioni significative, con precipitazioni e cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 8 Ottobre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno piogge leggere con temperature comprese tra 10.8°C e 13.3°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità compresa tra 0 km/h e 7 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, e le precipitazioni diminuiranno gradualmente. Le temperature massime saranno di 16.5°C, con umidità intorno al 77%. Il vento soffierà con intensità tra 4 km/h e 8 km/h provenendo da direzioni varie.

Mercoledì, 9 Ottobre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con leggere precipitazioni. Le temperature si manterranno tra 8.7°C e 14.8°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con intensità tra 1 km/h e 8 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con umidità variabile tra il 62% e l’85%. Le precipitazioni diventeranno più intense nel pomeriggio, con temperature massime di 14.8°C.

Giovedì, 10 Ottobre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, si prevedono ancora precipitazioni con temperature comprese tra 10.6°C e 17.2°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità compresa tra 5 km/h e 9 km/h. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà con nubi sparse e umidità in diminuzione. Le temperature massime raggiungeranno i 17.2°C con venti prevalenti da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con precipitazioni che caratterizzeranno soprattutto la giornata di mercoledì, mentre giovedì si prevede un miglioramento generale con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in aumento.