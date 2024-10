Meteo Brescia, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 8 Ottobre, 9 Ottobre, 10 Ottobre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Martedì, 8 Ottobre 2024:

La giornata inizierà con precipitazioni, con piogge leggere dalle prime ore del mattino, che diventeranno più intense verso metà mattinata e si trasformeranno in un temporale nel pomeriggio. Le temperature rimarranno costanti intorno ai 18°C, mentre l’umidità sarà elevata, attorno all’80-90%. Il vento soffierà da est con velocità variabili tra i 20 e i 25 km/h.

Mercoledì, 9 Ottobre 2024:

Nella giornata di mercoledì, le condizioni meteorologiche miglioreranno rispetto al giorno precedente. Durante la notte e le prime ore del mattino, si potrà osservare della nebbia, che si diraderà gradualmente. Nel corso della giornata il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibili piogge nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 19°C, con un’umidità che varierà dal 70% al 100%. Il vento sarà prevalente da direzioni variabili, con intensità tra 1 e 8 km/h.

Giovedì, 10 Ottobre 2024:

La giornata di giovedì si aprirà con piogge che si protrarranno per gran parte della mattinata, per poi trasformarsi in nubi sparse e infine in un cielo sereno nel corso della serata. Le temperature varieranno tra i 13.9 e i 19.3°C, mentre l’umidità sarà inizialmente elevata per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da est con velocità comprese tra 0 e 7 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un inizio della settimana caratterizzato da precipitazioni, ma con un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi di conseguenza per affrontare al meglio la settimana.