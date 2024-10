Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Meteo Cagliari prossimi giorni 8 Ottobre, 9 Ottobre, 10 Ottobre: maltempo in arrivo con temporali e piogge intense.

Le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni prevedono un cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di un fronte perturbato che porterà piogge intense e temporali. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 8 Ottobre 2024

Durante la mattina il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 24 gradi. Verso le ore 10 è prevista l’arrivo delle piogge, accompagnate da un vento moderato proveniente da nord-nordovest. Nel primo pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno, con picchi di pioggia e vento proveniente da diverse direzioni. Nel tardo pomeriggio è previsto un temporale con venti provenienti da ovest-sudovest. Le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi. Durante la serata il cielo sarà nuvoloso con temperature che si abbasseranno fino a 19 gradi, accompagnate da venti provenienti da ovest-nordovest.

Mercoledì, 9 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 18 gradi. Durante la mattina le condizioni rimarranno stabili, con un leggero aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 25 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si schiarirà leggermente, con un progressivo aumento delle temperature fino a 20 gradi e una diminuzione dell’umidità. I venti saranno prevalentemente provenienti da est-sudest con intensità variabile.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà coperto con temperature che saliranno fino a 25 gradi e un lieve aumento dell’umidità. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 24 gradi e venti provenienti da ovest. In serata il cielo si schiarirà leggermente, con temperature intorno ai 20 gradi e venti che ruoteranno a nord-nordovest.

In conclusione, il maltempo caratterizzerà i prossimi giorni a Cagliari, con precipitazioni intense e temporali. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo in continuo aggiornamento e di adottare le opportune misure precauzionali in caso di temporali e piogge intense.