Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Martedì, 8 Ottobre 2024

Il tempo a Campobasso inizierà coperto con temperatura intorno ai 13°C e umidità all’88%. Nel corso della mattinata le nuvole si diraderanno, portando il cielo a poco nuvoloso e sereno con temperature in aumento fino ai 23°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una leggera diminuzione della temperatura fino ai 20°C. Verso sera, il cielo si coprirà nuovamente e le piogge inizieranno con un’umidità che raggiungerà il 90%. Il vento soffierà da sud-sudovest con velocità compresa tra i 16 e i 25 km/h.

Mercoledì, 9 Ottobre 2024

La giornata di Mercoledì a Campobasso inizierà con piogge e un’umidità dell’82%. Durante la mattinata, il cielo diventerà via via più sereno, portando a una diminuzione dell’umidità e temperature che saliranno fino ai 20°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con una diminuzione delle temperature fino ai 18°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso con un’umidità intorno al 75%. Il vento soffierà da ovest-sudovest con velocità tra i 8 e i 22 km/h.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Giovedì a Campobasso il cielo sarà prevalentemente coperto con piogge leggere durante la mattinata, con un’umidità del 79%. Le piogge continueranno nel corso della giornata, mantenendo il cielo coperto con un’umidità che si manterrà intorno al 79-81%. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con velocità tra i 9 e i 25 km/h.

Con queste previsioni dettagliate, i cittadini di Campobasso possono prepararsi adeguatamente per affrontare il tempo variabile dei prossimi giorni. Speriamo che le previsioni siano di aiuto per organizzare al meglio le attività e pianificare le giornate in base alle condizioni meteorologiche.