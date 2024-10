Meteo: fine settimana più tranquillo, da venerdì 11 torna l’alta pressione

Come abbiamo visto in altri articoli ci aspetta una settimana caratterizzata da due ondate di maltempo che porteranno piogge e temporali su molte regioni d’Italia, in particolar modo al Nord e sul versante tirrenico. Tuttavia con l’arrivo del fine settimana andremo in contro a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del paese.

Dopo l’ennesima perturbazione atlantica prevista il giorno giovedì 10 ottobre, nella giornata di venerdì 11 la situazione meteo inizierà a cambiare grazie a un rinforzo dell’alta pressione sul nostro paese. Questo garantirà un ritorno a condizioni più stabili su tutta Italia, anche se con qualche residuo e locale disturbo. Il protagonista tornerà ad essere il sole, che splenderà non solo al centro-sud ma anche su buona parte del nord.

Sabato 12 ottobre, l’alta pressione continuerà a mantenere le condizioni meteo stabili un po’ ovunque. Il tempo sarà ampiamente soleggiato su gran parte dell’Italia. Al Nord però tenderà ad aumentare la nuvolosità, ma senza precipitazioni degne di nota. Il clima sarà gradevole, con temperature miti ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

La tendenza si conferma anche per la giornata di domenica 13 ottobre, quando l’alta pressione seguiterà a interessare la penisola. Avremo per tanto tempo stabile con generale assenza di piogge, seppur con una nuvolosità in aumento su molti settori, specialmente al centro-nord (nubi alte e velature). Il clima si manterrà particolarmente mite al centro-sud, con valori termici fino a 23-26 gradi nelle ore centrali.

Nel complesso, il fine settimana si preannuncia come una parentesi di stabilità e bel tempo dopo una prima parte di settimana particolarmente movimentata. Questo ritorno a condizioni più serene permetterà un temporaneo respiro dopo il passaggio dei due fronti perturbati che porteranno piogge intense e delle località criticità.