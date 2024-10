Meteo Napoli, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Martedì, 08 Ottobre 2024

Il martedì a Napoli si prevede un cielo prevalentemente coperto con possibili nubi sparse. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C e un’umidità vicina al 90%. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà, portando a precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata, con temperature in calo fino a 19°C. Il vento soffierà da sud-est con intensità crescente, fino a 10 km/h. Si raccomanda di prestare attenzione agli acquazzoni previsti in serata.

Mercoledì, 09 Ottobre 2024

Mercoledì a Napoli il tempo sarà nuovamente instabile con la presenza di nubi sparse e piogge sparse durante la mattinata, mentre nel pomeriggio è previsto un miglioramento con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che oscilleranno tra i 17 e i 23°C. L’umidità si manterrà alta, con valori attorno all’80-90%. Nel corso della giornata è previsto un vento variabile, con direzione che si sposterà da sud-est a ovest, con intensità compresa tra i 3 e i 9 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle strade bagnate a causa delle piogge mattutine.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Giovedì a Napoli il cielo sarà coperto con presenza di nubi e precipitazioni sparse durante tutta la giornata. Le temperature massime si manterranno attorno ai 23-24°C, con un’umidità che diminuirà rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno al 70-80%. Il vento soffierà da sud-est con intensità che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo i 17 km/h. In serata sono previste piogge leggere che potrebbero persistere fino a notte inoltrata. Si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le precipitazioni.