Meteo Padova, previsioni da Martedì, 08/10/2024 a Giovedì, 10/10/2024

Meteo Padova prossimi giorni 8 Ottobre, 9 Ottobre, 10 Ottobre: maltempo in arrivo con temporali e piogge intense.

Il meteo a Padova per Martedì, **8 Ottobre 2024**, prevede una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 15-16 gradi Celsius con un’umidità che raggiungerà il 90%. Nel corso della mattinata, si prevede l’arrivo di precipitazioni sotto forma di pioggia, accompagnate da un aumento della velocità del vento proveniente dalle direzioni Nord-NordEst. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con temperature che si manterranno intorno ai 19 gradi Celsius e un’umidità che raggiungerà il 90%. Nel tardo pomeriggio, è previsto un temporale con un aumento della velocità del vento proveniente dalle direzioni Sud-Est. La situazione meteorologica rimarrà instabile anche in serata con piogge intense e un graduale calo della temperatura fino a 17.5 gradi Celsius.

Mercoledì, **9 Ottobre 2024**, il cielo a Padova sarà nuvoloso con possibili formazioni di nebbia durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 16-21 gradi Celsius con un’umidità che si manterrà tra il 70% e il 99%. Nel corso della giornata, le precipitazioni saranno limitate, ma ci si aspetta un cielo coperto con leggere nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà prevalentemente dalle direzioni Sud-SudOvest con una velocità media di 1-13 km/h.

Per Giovedì, **10 Ottobre 2024**, l’instabilità meteorologica continuerà con piogge sparse e un cielo nuvoloso durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 16-22 gradi Celsius con un’umidità che oscillerà tra l’82% e il 94%. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nubi, e si prevedono ampie schiarite con un graduale aumento delle temperature. Il vento soffierà principalmente dalle direzioni Ovest-SudOvest con una velocità media di 2-14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova mostrano un’alternanza di condizioni instabili con temporali e piogge intense, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo nuvoloso e ampie schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le misure necessarie per affrontare tali condizioni meteorologiche.