Meteo Palermo, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Martedì, 08 Ottobre 2024

Il tempo a Palermo martedì sarà caratterizzato da una giornata variabile con cielo coperto nelle prime ore della mattinata, seguito da schiarite e un cielo sereno fino al pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con piogge e temporali. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, mentre le minime intorno ai 19°C. L’umidità sarà più alta nelle prime ore del mattino, intorno all’85%, e diminuirà gradualmente nel corso della giornata. I venti saranno deboli con velocità compresa tra 2 e 18 km/h provenienti principalmente da sud e sud-est.

Mercoledì, 09 Ottobre 2024

Mercoledì il cielo a Palermo sarà prevalentemente coperto al mattino, con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 26°C, mentre le minime intorno ai 18°C. L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 78-86%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1 e 9 km/h, prevalentemente provenienti da sud-ovest. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima mite e un cielo variabile.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Giovedì il tempo a Palermo sarà principalmente coperto, con temperature massime intorno ai 28°C e minime intorno ai 18°C. L’umidità sarà variabile ma complessivamente moderata, con valori intorno al 74-88%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0 e 8 km/h, provenienti da diverse direzioni come est, nord-est e sud-ovest. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con nubi sparse e una probabilità di precipitazioni molto bassa.

In conclusione, per i prossimi giorni a Palermo, si prevede un mix di condizioni meteorologiche con alternanza di cielo coperto, schiarite e precipitazioni. Le temperature si manterranno su livelli tipici di metà ottobre, con valori massimi intorno ai 30°C e minime intorno ai 18°C. L’umidità sarà variabile, ma nel complesso non eccessivamente elevata. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud-est, sud-ovest e nord-est. Si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle previsioni per eventuali aggiornamenti. Restate aggiornati sulle condizioni meteo locali e prendete le dovute precauzioni, soprattutto in caso di temporali previsti.