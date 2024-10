Meteo Parma, previsioni da Martedì 08 a Giovedì 10 Ottobre

Meteo Parma prossimi giorni 8 Ottobre, 9 Ottobre, 10 Ottobre: piogge abbondanti, temporali e sereno in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Martedì 8 Ottobre sarà caratterizzato da piogge continue durante gran parte della giornata, seguite da un temporale nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno intorno ai 14-19°C, con un’umidità costante intorno al 90-95%. Il vento soffierà prevalentemente da est con velocità variabili tra 0 e 17 km/h.

Martedì 8 Ottobre

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C, con un’umidità elevata intorno al 95%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una leggera brezza. Verso le 9:00, le precipitazioni si trasformeranno in piogge, accompagnate da un aumento della velocità del vento. Durante il pomeriggio, le piogge persistono con intensità variabile, e intorno alle 16:00 è previsto un temporale. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19°C, con un’umidità che raggiungerà il 97%. Durante la sera, la nebbia prenderà il sopravvento con una leggera diminuzione della temperatura.

Le condizioni rimarranno stabili anche nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, con cielo coperto e temperature comprese tra 12 e 22°C. L’umidità diminuirà gradualmente, oscillando tra il 63% e l’81%. Il vento sarà prevalente da sud-est con una velocità media di 1-6 km/h.

Mercoledì 9 Ottobre

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 14°C e un’umidità del 93%. La nebbia sarà presente fino alle prime ore del mattino, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto e le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 22°C. L’umidità diminuirà, ma la presenza di nuvole persiste fino al tramonto.

Giovedì 10 Ottobre, il cielo si libererà gradualmente dalle nuvole, lasciando spazio al sole. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 23°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 54-79%. Il vento soffierà da est-sud-est con velocità tra 2 e 17 km/h.

Giovedì 10 Ottobre

Durante la mattina, il cielo sarà nuvoloso con una leggera presenza di nebbia, ma nel corso della giornata le condizioni miglioreranno. Dalle prime ore del pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a condizioni di sereno. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, arrivando a 23°C, con un’umidità che diminuirà costantemente. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una leggera brezza, favorendo la dissoluzione delle nuvole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un inizio con piogge abbondanti e un temporale, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo del sereno. Tuttavia, è consigliabile essere preparati per le precipitazioni e le variazioni di temperatura che caratterizzeranno questa settimana.