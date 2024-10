Meteo Trieste, previsioni da Martedì 8 a Giovedì 10 Ottobre

Meteo Trieste prossimi giorni 8 Ottobre, 9 Ottobre, 10 Ottobre: previsioni dettagliate

Le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano una situazione meteorologica mutevole e variabile, con piogge e temporali che influenzeranno le condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 8 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 18 gradi Celsius, accompagnato da una leggera pioggia e umidità tra l’83% e l’85%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media di 8-12 km/h. Nel corso della mattinata, la pioggia si intensificherà, con temperature che raggiungeranno i 20.5 gradi Celsius e venti con una velocità di 19 km/h provenienti dalla stessa direzione. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con un temporale atteso, accompagnato da piogge e venti di 16-20 km/h. La temperatura si manterrà intorno ai 19.5 gradi Celsius. La sera sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge, con temperature che si manterranno attorno ai 20 gradi Celsius. Il vento soffierà da sudest con una velocità di 15-23 km/h. L’umidità aumenterà fino al 90%. Durante la notte, sono previste piogge e temporali, con una diminuzione della temperatura fino a 18.9 gradi Celsius e un vento proveniente da ovest-sudovest con una velocità di 8 km/h.

Mercoledì, 9 Ottobre 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature comprese tra 18.6 e 21.1 gradi Celsius. L’umidità si manterrà intorno all’80%. Il vento soffierà da sud-sudest con una velocità media di 6-17 km/h. Nel corso della mattinata, le piogge si attenueranno e le temperature si alzeranno gradualmente fino a toccare i 21.1 gradi Celsius. Durante il pomeriggio, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con la temperatura che si manterrà intorno ai 20.1 gradi Celsius e un vento che soffierà da sud-sudovest con una velocità di 8-15 km/h. La serata e la notte saranno caratterizzate da nuvole sparse e temperature comprese tra 18.6 e 19.6 gradi Celsius, con un vento che proveniente da sud-sudovest soffierà con una velocità di 10-17 km/h.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Anche per questa giornata sono previste condizioni meteorologiche instabili. Il cielo sarà coperto con piogge e temporali, temperatura compresa tra 17.5 e 19.9 gradi Celsius e un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Il vento soffierà da sud con una velocità di 7-29 km/h. Durante il pomeriggio, è prevista la presenza di nuvole sparse, con temperature intorno ai 19.8 gradi Celsius e un vento che soffierà da sud-sudest con una velocità di 22-28 km/h. La serata e la notte saranno caratterizzate da nuvole sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 18.2 gradi Celsius e un vento che soffierà da sudest con una velocità di 9-16 km/h.

Prepararsi per i prossimi giorni sarà fondamentale per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche che si presenteranno. Sarà importante prestare attenzione alle previsioni e prendere le opportune precauzioni, soprattutto in caso di piogge e temporali. Manteniamoci informati sulle prossime evoluzioni del tempo e cerchiamo di adattare le nostre attività alle condizioni atmosferiche previste.