Previsioni meteo: maltempo in vista al centro-nord, caldo al Sud con punte estive

La settimana in corso si prospetta particolarmente movimentata, con una successione di sistemi perturbati intervallati da temporanee pause più stabili. Mentre il Nord Italia e parte del Centro saranno spesso coinvolte dalle piogge, il Sud potrà contare su un clima più asciutto e temperature elevate, a tratti addirittura di stampo estivo.

L’attenzione è puntata sulla giornata di martedì 8 ottobre, quando è atteso un forte peggioramento a causa di una nuova perturbazione di origine atlantica. Questo fronte porterà piogge intense e temporali che interesseranno in modo particolare le aree alpine e prealpine, così come le regioni tirreniche del Centro (e in serata anche la Campania). Si prevedono fenomeni violenti con la possibilità di accumuli significativi, soprattutto sul Nord-Est e sul versante ligure-tirrenico, dalla Liguria alla Toscana e al Lazio, dove si avranno temporali e nubifragi.

Dopo questo episodio, il mercoledì 9 ottobre porterà un miglioramento temporaneo, con l’allontanamento della perturbazione verso est. Questo consentirà un parziale ristabilimento del tempo, con schiarite soprattutto al Centro e al Sud, mentre al Nord rimarrà una certa variabilità con delle piogge, in intensificazione dalla sera per l’avvicinamento di un nuovo fronte instabile. Giovedì 10 ottobre infatti vedrà l’arrivo di un nuovo sistema perturbato di origine atlantica, che investirà nuovamente le regioni settentrionali e quelle affacciate sul Mar Tirreno. Anche in questo caso, le aree alpine-prealpine saranno quelle esposte a piogge abbondanti, seppur con un passaggio più rapido rispetto a quello di inizio settimana.

Nel frattempo, grazie alla risalita di correnti calde dal Nord Africa, il Centro-Sud sperimenterà un aumento delle temperature. Tra mercoledì e giovedì, il clima si farà quasi estivo, con valori che potranno toccare i 28-30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.

Guardando al prosieguo della settimana, da venerdì 11 ottobre si profila una graduale stabilizzazione atmosferica, con l’arrivo di un modesto campo di alta pressione che porterà condizioni più tranquille nel corso del fine settimana. Il Nord potrebbe mantenere cieli spesso nuvolosi, specie nelle giornate di sabato e domenica, ma con precipitazioni sporadiche o assenti; il Sud dovrebbe godere di giornate ampiamente soleggiate associate a temperature piacevoli, con valori generalmente superiori alla norma.

Questa fase di ottobre sta confermando un andamento molto piovoso su buona parte del Centro-Nord, dove le perturbazioni si sono susseguite con una certa frequenza, apportando piogge abbondanti. La situazione si presenta ben diversa al Sud, in particolare lungo le regioni adriatiche, che stanno facendo i conti con una prolungata assenza di piogge significative. Qui, il fenomeno della siccità continua ad essere una realtà. Vedremo se nelle prossime settimane, con l’avanzare dell’autunno, arriveranno piogge corpose anche su queste zone.