Uragano Milton diventa un “mostro”! E’ categoria 5 e ora punta la Florida

Arrivano notizie preoccupanti dal Golfo del Messico, dove l’uragano Milton, in meno di dieci ore, è passato dalla categoria 1 alla categoria 5, e si dirige minaccioso verso le coste della Florida. L’intensificazione di questo ciclone tropicale è stata sorprendente, trasformandolo rapidamente in una delle tempeste più potenti degli ultimi anni. La Florida, ancora scossa dai danni provocati dall’uragano Helene solo pochi giorni fa, si trova nuovamente a fronteggiare una minaccia che potrebbe rivelarsi ancora più devastante.

Una rapida intensificazione nelle acque calde del Golfo

Il fenomeno dell’intensificazione esplosiva che ha caratterizzato Milton si è verificato nel momento in cui il ciclone si trovava sulle acque calde del Golfo del Messico, con temperature superficiali superiori ai 27°C. Queste condizioni (ma non solo) forniscono l’energia necessaria affinché un uragano si rafforzi velocemente. È proprio questa energia che ha alimentato l’incredibile crescita di Milton fino alla categoria 5, con venti sostenuti che superano i 250 km/h. Questo incremento di potenza ha destato grande preoccupazione tra gli esperti e le autorità, poiché tempeste di tale portata possono causare danni ingenti e mettere in pericolo la vita di milioni di persone.

Rischi di impatto devastante: piogge torrenziali e onde di marea

L’arrivo di Milton in Florida è previsto per metà settimana, con un impatto probabile nella giornata di mercoledì. Sebbene sia possibile che l’uragano perda parte della sua potenza prima di raggiungere la costa, la minaccia rimane alta, soprattutto per le abbondanti precipitazioni e per il fenomeno dell’onda di marea, che può causare gravi inondazioni nelle aree costiere. Le piogge torrenziali potrebbero sommarsi a un aumento significativo del livello del mare, creando una combinazione pericolosa per le comunità costiere, già messe a dura prova da Helene.

Oltre ai rischi idrologici, i fortissimi venti associati a Milton rappresentano un pericolo concreto per le infrastrutture: alberi sradicati, linee elettriche danneggiate e abitazioni a rischio di gravi danni strutturali. Le autorità stanno monitorando attentamente la traiettoria del ciclone per comprendere meglio dove e con quale intensità si abbatterà.

Milton is now a category five hurricane with sustained winds of 160 mph. pic.twitter.com/3d5McCBv83 — James Spann (@spann) October 7, 2024

Allerta massima e evacuazioni in corso

In previsione dell’imminente arrivo di Milton, il presidente americano Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per la Florida, permettendo l’attivazione di risorse federali per far fronte alla situazione. Le autorità statali hanno già emesso ordini di evacuazione per diverse contee, invitando i residenti a lasciare le aree costiere e a prendere tutte le precauzioni necessarie per la propria sicurezza. I centri di accoglienza sono stati allestiti per ospitare chi non ha la possibilità di evacuare, mentre i soccorsi si preparano a intervenire nelle zone che potrebbero essere colpite più duramente.

L’uragano Milton rappresenta un banco di prova importante per il sistema di protezione civile della Florida, che già sta affrontando le conseguenze del passaggio di Helene. Tuttavia, la rapidità con cui la tempesta si è intensificata mette in luce quanto le acque calde del Golfo possano rappresentare un fattore critico nella formazione e nella potenza degli uragani. Il cambiamento climatico e l’aumento delle temperature marine stanno rendendo sempre più frequenti episodi di questo tipo, e la Florida, uno degli stati più esposti agli uragani, ne paga il prezzo in termini di distruzione e vite a rischio.

La situazione resta estremamente dinamica, e l’evoluzione dell’uragano Milton sarà seguita con grande attenzione dai meteorologi e dalle autorità locali. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la Florida dovrà affrontare un altro duro colpo, sperando che le previsioni di un possibile indebolimento del ciclone prima dell’impatto si concretizzino. Nel frattempo, è fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e si preparino a fronteggiare l’ennesima sfida posta da un clima sempre più estremo.