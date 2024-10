Maltempo Piemonte: esonda torrente Orba nell’alessandrino, strade invase dall’acqua

Nelle ultime ore un forte peggioramento del tempo sta interessando il Piemonte, con piogge abbondanti che stanno causando allagamenti e criticità in diverse zone, soprattutto nell’Alessandrino. La situazione è critica per l’esondazione del torrente Orba, che ha superato gli argini in alcune zone, tra cui Capriata d’Orba e Predosa. La SP 179 è stata chiusa al traffico a causa dell’esondazione nella zona di Predosa, dove sono in corso allagamenti che interessano anche le aree abitate.

Non c’è solo l’Orba a preoccupare. Le piogge incessanti hanno portato a un innalzamento del livello dello Stura, che si mantiene molto alto e sotto stretta sorveglianza. Situazioni di allerta si registrano anche alle porte del capoluogo, dove il rio Lovassina è esondato nell’area della frazione di Spinetta Marengo, causando ulteriori disagi alla popolazione locale.

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a evitare gli spostamenti non strettamente necessari nelle aree più colpite.