Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 09 a Venerdì 11 Ottobre

Previsioni Meteo per Bologna

Il tempo a Bologna per i prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre, Giovedì 10 Ottobre e Venerdì 11 Ottobre 2024.

Meteo per Mercoledì, 9 Ottobre 2024

Mercoledì a Bologna si prevede una giornata variabile. Durante la mattinata ci sarà un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15-17°C. Nel pomeriggio le temperature aumenteranno, arrivando a toccare i 23-24°C, e il cielo si manterrà coperto. Sarà solo in serata che si avranno precipitazioni, con piogge leggere e temperature intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 5-6 km/h. L’umidità sarà costante intorno al 70-75% per gran parte della giornata.

Meteo per Giovedì, 10 Ottobre 2024

Giovedì a Bologna il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 24-25°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Il vento sarà moderato proveniente da sud con una velocità media di 10-15 km/h. L’umidità sarà più bassa rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 48% e il 76%. Non sono previste precipitazioni durante la giornata, e il cielo sarà generalmente sereno o leggermente nuvoloso.

Meteo per Venerdì, 11 Ottobre 2024

Venerdì a Bologna il cielo sarà variabile con delle precipitazioni previste nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 19-20°C, con un calo previsto nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 6-9 km/h. L’umidità sarà più alta rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra l’81% e il 95%. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibili schiarite nel primo pomeriggio. La giornata si concluderà con la comparsa di nebbia in serata, con temperature intorno ai 12-13°C.

In conclusione, nei prossimi giorni a Bologna si avrà un mix di condizioni meteorologiche, con un aumento graduale delle temperature e la possibilità di precipitazioni a partire da Mercoledì sera. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo per rimanere aggiornati sulle condizioni atmosferiche in evoluzione.