Meteo CAGLIARI, previsioni da Mercoledì 09 a Venerdì 11 Ottobre

Meteo Cagliari prossimi giorni 9 Ottobre, 10 Ottobre, 11 Ottobre: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per Cagliari per i prossimi giorni saranno caratterizzate da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Mercoledì, 9 Ottobre 2024

Durante la giornata di Mercoledì, ci attendiamo un cielo coperto con umidità elevata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-25°C, con venti leggeri prevalenti da direzione variabile. Nel corso della mattinata, avremo un cielo poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio e sera il cielo sarà coperto con nubi sparse.

La velocità media del vento si manterrà intorno ai 3-8 km/h provenienti principalmente da direzioni comprese tra Nord e Sud. L’umidità varierà tra il 50% e il 94%, mentre le temperature rimarranno piuttosto costanti durante la giornata.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Giovedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e umidità elevata. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 26.5°C. I venti avranno una maggiore intensità rispetto al giorno precedente, con velocità medie comprese tra 4 km/h e 23 km/h provenienti da direzione Ovest.

Durante la mattinata avremo un cielo poco nuvoloso, mentre nel corso della giornata il cielo sarà coperto con nubi sparse. L’umidità si manterrà tra il 58% e l’87%. Le temperature massime verranno raggiunte verso le ore centrali della giornata, mentre nel tardo pomeriggio e sera si avrà una leggera diminuzione.

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Venerdì si prevedono condizioni meteorologiche più stabili con un cielo prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 24.7°C, con una diminuzione dell’umidità che si manterrà intorno al 42-88%. I venti soffieranno da direzione Nord-NordOvest con velocità comprese tra 7 km/h e 20 km/h.

Durante la giornata, ci attendiamo un cielo poco nuvoloso con il passare delle ore. Le temperature massime verranno registrate nel primo pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio e sera si avrà una diminuzione significativa delle temperature.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche a Cagliari per i prossimi giorni, consentendo a tutti di pianificare al meglio le proprie attività in base alle previsioni del tempo.