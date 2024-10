Meteo Campobasso, previsioni da Mercoledì 09 a Venerdì 11 Ottobre

Previsioni Meteo per CampoBasso nei prossimi giorni

Mercoledì 9 Ottobre 2024: Una giornata caratterizzata da un cielo variabile, con nubi sparse al mattino che si trasformeranno in copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 10-20 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 50% e il 78%. Non sono previste precipitazioni significative.

Giovedì 10 Ottobre 2024: Il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse al mattino e copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20 gradi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 5-27 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 57% e l’86%. Non sono previste precipitazioni significative.

Venerdì 11 Ottobre 2024: Il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse al mattino e copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 5-14 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 46% e il 94%. Non sono previste precipitazioni significative.