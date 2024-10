Meteo Catanzaro, previsioni da Mercoledì 09 a Venerdì 11 Ottobre

Meteo Catanzaro prossimi giorni 9 Ottobre, 10 Ottobre, 11 Ottobre:

Per Mercoledì 9 Ottobre 2024, ci aspettiamo una giornata variabile a Catanzaro. La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 20°C con umidità al 82%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino ai 25-26°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo si aprirà regalando un bel sole con temperature massime intorno ai 26-27°C e una lieve diminuzione dell’umidità. La serata si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai 20-21°C e umidità attorno al 70-80%. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 27 km/h.

Per Giovedì 10 Ottobre 2024, il tempo a Catanzaro sarà prevalentemente coperto. La mattinata inizierà con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 20°C e umidità al 64%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà coperto con temperature massime intorno ai 27-28°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 26-27°C e umidità attorno al 40-44%. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 17 km/h.

Venerdì 11 Ottobre 2024, si prevede una giornata nuvolosa a Catanzaro. La giornata inizierà con cielo coperto, temperature intorno ai 22-23°C e umidità tra il 72% e l’85%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino ai 24-25°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 23-24°C e umidità attorno al 48-52%. La serata si presenterà con cielo sereno, temperature intorno ai 19-20°C e umidità attorno al 59-66%. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 14 e i 30 km/h.