Milano: esonda il Lambro, attivata vasca per il Seveso

Il maltempo ha colpito come previsto la Lombardia e Milano nella giornata di oggi, con piogge intense che hanno fatto registrare fino ad ora tra i 55 e i 60 mm di precipitazioni nel capoluogo. A causa delle forti piogge, si sono verificati problemi con la gestione dei fiumi cittadini. Alle 14:20 è stata attivata la vasca del Seveso per raccogliere la piena del fiume, ma nel frattempo il Lambro è esondato, causando allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono in continuo aumento. Alle 14:15 è iniziato l’allagamento nel quartiere di Ponte Lambro, dove MM, Protezione Civile e Polizia Locale sono intervenuti prontamente. Le operazioni sul posto hanno incluso l’apertura preventiva dei tombini e la messa in atto di difese con sacchi di sabbia per cercare di contenere l’acqua.

Le condizioni meteo sono in graduale miglioramento e dovrebbero far rientrare la situazione di emergenza: nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero infatti abbandonare la Lombardia e spostarsi verso il nord-est