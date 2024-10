Nuovo avviso dell’Aeronautica Militare: fenomeni intensi su varie regioni nelle prossime ore

Oggi, martedì 8 ottobre 2024, l’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso per fenomeni meteorologici intensi, valido per diverse regioni italiane. Il bollettino, pubblicato alle ore 12:00 UTC, prevede temporali forti con precipitazioni intense e, in alcuni casi, molto abbondanti, che interesseranno varie aree del Paese nelle prossime ore.

Previsione dettagliata:

Sulla Liguria , i temporali forti persisteranno per le prossime 3-6 ore , con possibili accumuli di precipitazioni significativi.

, i persisteranno per le prossime , con possibili accumuli di precipitazioni significativi. Su Toscana , Umbria e Lazio , le condizioni di maltempo proseguiranno per le prossime 12-18 ore , con temporali accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate .

, e , le condizioni di proseguiranno per le prossime , con temporali accompagnati da e locali . A partire dalla serata, anche la Campania sarà interessata dai fenomeni, con temporali previsti per le prossime 6-9 ore.

I temporali previsti saranno caratterizzati da intense raffiche di vento e la possibilità di grandinate, con accumuli di pioggia che, su alcune zone di Liguria, Toscana e Lazio, potrebbero raggiungere valori eccezionali. Questo scenario potrebbe causare disagi, come allagamenti e criticità sul territorio, specialmente nelle aree più esposte.

Inoltre, l’avviso segnala anche venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca, che persisteranno per le prossime 9-12 ore sulle coste di Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Le condizioni meteo-marine risulteranno pertanto molto instabili, con rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.