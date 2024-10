Previsioni meteo: alta pressione in arrivo da Venerdì 11, ecco quanto potrebbe durare

Dopo settimane di intense perturbazioni e frequenti episodi di maltempo, l’Italia si prepara a un periodo di stabilità atmosferica che potrebbe durare almeno 4-5 giorni consecutivi. Le ultime previsioni meteo indicano, infatti, un netto miglioramento delle condizioni a partire da venerdì 11 ottobre, quando un’area di alta pressione si estenderà sull’intera penisola.

Bel tempo in arrivo su tutta Italia

Dopo l’ultima perturbazione attesa nel corso di Giovedì, l’alta pressione sub-tropicale si farà strada sull’area mediterranea, portando tempo stabile e temperature più miti anche al Centro-Nord. L’Anticiclone dovrebbe garantire assenza di piogge fino ai primi giorni della prossima settimana, offrendo una pausa dalle precipitazioni che da tempo mancava su molte regioni italiane.

Le condizioni meteo favorevoli interesseranno tutta l’Italia, con un bel tempo diffuso al Centro-Sud e una situazione ampiamente stabile anche al Nord, nonostante qui si preveda una maggiore nuvolosità (comunque quasi sempre innocua).

Temperature miti e Ottobrata su tutto il Paese

Questa nuova fase meteo potrebbe dar vita a una “classica ottobrata”: giornate in prevalenza soleggiate e temperature gradevoli che si prolungheranno per diversi giorni. Le temperature massime infatti raggiungeranno i 24-26 gradi al Centro-Sud, mentre al Nord ci si aspetta valori più freschi ma comunque piacevoli, oscillanti tra 18 e 22 gradi, con tendenza a un aumento fra Domenica e l’inizio della settimana.

Il ritorno dell’alta pressione garantirà condizioni ideali per attività all’aperto, rendendo questo periodo perfetto per godersi il volto mite dell’autunno. Una situazione particolarmente apprezzabile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, considerando le recenti criticità meteo che hanno dovuto interessare molte zone.

Una finestra di stabilità da monitorare

Al momento i modelli previsionali mostrano una persistenza dell’alta pressione fino all’inizio della prossima settimana. Il tempo potrebbe però tornare a peggiorare fra martedì-mercoledì con il ritorno delle piogge a iniziare dal Nord. E’ ancora presto però per dare per certo questo peggioramento. Diciamo che per ora possiamo prevedere una durata del bel tempo da Venerdì 11 a Lunedì 14 (compreso), ma i prossimi aggiornamenti saranno cruciali per definire meglio questa finestra temporale, che potrebbe anche estendersi.