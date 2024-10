Previsioni meteo: ultimi giorni di maltempo, poi arriva l’Ottobrata. Sole e clima mite in tutta Italia.

Le previsioni meteo indicano un’importante novità per l’Italia: presto potrebbe verificarsi una tregua dal maltempo e dalle piogge che potrebbe durare diversi giorni. Dopo un lungo periodo caratterizzato da frequenti perturbazioni e maltempo diffuso, l’alta pressione tornerà a stabilirsi sul nostro Paese, portando condizioni di generale bel tempo e clima mite.

Secondo i recenti aggiornamenti dei modelli meteorologici, a partire da venerdì 11 ottobre, un campo di alta pressione tenderà a rafforzarsi sull’area mediterranea, coinvolgendo tutta l’Italia. Questa configurazione atmosferica sarà in grado di bloccare l’arrivo di nuove perturbazioni almeno fino all’inizio della prossima settimana. Si prospetta dunque una fase ampiamente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni su gran parte del territorio.

Questa situazione è particolarmente rilevante se si considera il contesto delle ultime settimane, in cui piogge frequenti e fenomeni intensi hanno colpito diverse regioni, causando disagi e allerta meteo in molte aree del Nord e del Centro, anche in queste ultime ore. La pausa di bel tempo offrirà un’occasione preziosa per una tregua dai fenomeni intensi, permettendo anche alla natura di drenare l’eccesso di acqua accumulata.

Il miglioramento non si limiterà quindi solo ad alcune zone del paese, ma questa volta la stabilizzazione dell’alta pressione interesserà l’intera penisola, anche e soprattutto il centro-nord, dove pur in un contesto a tratti variabile con locali addensamenti nuvolosi il tempo dovrebbe mantenersi stabile per tutto il weekend e l’inizio della prossima settimana (almeno fino a Lunedì, compreso). Possiamo dunque parlare di una vera e propria “ottobrata”. Questo fenomeno si manifesta tipicamente con giornate soleggiate, temperature miti e un clima stabile, che spesso si prolunga per diversi giorni.

Sotto il profilo termico avremo giornate molto gradevoli, con temperature che si attesteranno su valori superiori alle medie di alcuni gradi. Al Centro-Sud, le temperature potranno raggiungere i 24-26 gradi, facendo assaporare un clima praticamente tardo-primaverile. Al Nord, i valori saranno leggermente più freschi, ma comunque gradevoli, oscillando tra 18 e 22 gradi, con tendenza però a un progressivo aumento da Domenica.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni in quanto possono sempre esserci delle variazioni sulla previsione.