Tragedia in Spagna: esplode batteria cellulare in carica, intera famiglia rimane uccisa

Un terribile incidente ha scosso la comunità di Guillena, una località della provincia di Siviglia, in Spagna. Nella mattinata di domenica, un incendio scoppiato all’interno di una casa a due piani ha portato alla morte di quattro membri di una stessa famiglia. Secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia Civil e riportato dall’agenzia Efe e altri media locali, la causa del rogo sarebbe stata l’esplosione della batteria di un telefono cellulare che si trovava in carica al momento dell’incidente.

L’incendio è divampato all’improvviso, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di fuga per le vittime. Il dispositivo, che stava caricando al piano inferiore dell’abitazione, era posizionato su un divano, e quando la batteria è esplosa, le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intera casa. Le vittime sono state identificate come un marito di 52 anni, la moglie di 48 anni, e due figli di 21 e 16 anni.

Uno dei figli si trovava all’esterno dell’abitazione quando il fuoco è divampato, ma rientrando ha cercato disperatamente di salvare i genitori e il fratello. Purtroppo, le sue azioni non sono bastate e l’incendio ha avuto un esito fatale. Secondo quanto riferito dai servizi d’emergenza locali, le fiamme si sono sviluppate rapidamente, lasciando alla famiglia poche possibilità di mettersi in salvo.

L’incidente mette in evidenza i pericoli legati ai dispositivi elettronici, specialmente quando sono in carica, un aspetto su cui si discute da tempo. Gli esperti ricordano l’importanza di usare caricabatterie certificati e di evitare di caricare dispositivi su superfici infiammabili, come divani o letti. Questi episodi, sebbene rari, possono avere conseguenze drammatiche, come dimostra il tragico evento di Guillena.