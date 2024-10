Cambio orario 2024: torna l’ora solare a fine Ottobre, ecco la data

Domenica 27 ottobre 2024 segnerà il ritorno all’ora solare in Italia. Questa modifica comporterà lo spostamento delle lancette dell’orologio indietro di un’ora, esattamente dalle 3:00 alle 2:00 di notte, permettendoci di dormire un’ora in più. L’ora legale, introdotta nel periodo primaverile per sfruttare al meglio la luce naturale, cederà quindi il passo all’ora solare, che resterà in vigore fino a marzo 2025.

I benefici dell’Ora Legale

Il passaggio all’ora legale, che avviene ogni anno a fine marzo, ha come obiettivo principale il risparmio energetico. Sfruttando al meglio le ore di luce, si riduce la necessità di utilizzare l’illuminazione artificiale, contribuendo a una minore richiesta di energia elettrica. Questo si traduce non solo in un risparmio economico per le famiglie e le aziende, ma anche in un impatto positivo sull’ambiente, con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

L’Impatto del cambio d’Ora

Il ritorno all’ora solare segna anche l’avvicinarsi dell’inverno, con giornate più corte e notti più lunghe. Per molte persone, questa transizione può portare a piccoli disturbi del sonno e a un cambiamento dell’umore, a causa della riduzione delle ore di luce. Alcuni possono sentirsi più affaticati o notare una diminuzione della propria energia. Tuttavia, questi effetti, per altro molto soggettivi, tendono a ridursi nel giro di pochi giorni, quando il nostro corpo si abitua al nuovo orario.

Dibattito sull’abolizione dell’Ora Legale

Negli ultimi anni si è discusso molto sull’abolizione dell’ora legale (o meglio del cambio orario) in Europa. Nel 2018, il Parlamento Europeo ha votato a favore della possibilità per gli Stati membri di scegliere se mantenere stabilmente l’ora solare o l’ora legale. Tuttavia, non si è ancora raggiunta una decisione definitiva, e il tema resta controverso. Alcuni paesi preferirebbero mantenere l’ora legale tutto l’anno, per godere di giornate più lunghe anche in inverno, mentre altri ritengono che il ritorno all’ora solare sia più vicino ai ritmi naturali del nostro organismo.

Cosa cambia a fine Ottobre

Con l’arrivo dell’ora solare il tramonto si anticiperà, portando le giornate a sembrare più corte. Questo cambiamento può essere particolarmente evidente nelle settimane iniziali, con il buio che scende già nel tardo pomeriggio. D’altra parte, le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una maggiore luce, il che può essere un vantaggio per chi inizia presto la giornata.

Il ritorno all’ora solare ci ricorda che l’autunno è ormai inoltrato e che l’inverno è alle porte. La notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre sarà quindi l’occasione per regolare gli orologi, per non rischiare di arrivare in ritardo agli appuntamenti della domenica e godersi quell’ora di sonno in più che molti apprezzano.