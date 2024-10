Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo Ancona

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona presentano variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio il meteo per ogni giorno.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Nella prima parte della giornata avremo nubi sparse con temperature che si aggirano intorno ai 18-19°C e un’umidità intorno al 70-75%. Nel corso della mattinata, il cielo diventerà via via più coperto, con temperature che saliranno fino a 22-23°C e un aumento leggero dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature massime di 26-27°C e un’umidità che si manterrà intorno al 50-55%. La sera si prevede sereno con temperature intorno ai 20-21°C e un’umidità del 55-60%.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 10-15 km/h. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, con una leggera brezza che contribuirà a mantenere l’umidità costante. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato per le temperature via via crescenti nel corso della giornata.

Venerdì, 11 Ottobre 2024

Nella seconda giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si manterranno intorno ai 18°C e un’umidità compresa tra il 55% e il 60%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che aumenteranno fino a 19-20°C e un’umidità del 70%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature massime di 18-19°C e un’umidità che salirà fino all’85%.

Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 15-20 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di adottare le misure necessarie per affrontare un aumento dell’umidità nell’aria.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Nell’ultimo giorno della previsione, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità del 85-90%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che saliranno fino a 18-19°C e un’umidità del 75-80%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature massime di 19-20°C e un’umidità che si manterrà intorno al 65-70%.

Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 5-10 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di essere preparati a variazioni nell’umidità e nella temperatura durante la giornata.