Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Giovedì, 10 Ottobre 2024:

Il tempo a Aosta giovedì sarà caratterizzato da piogge durante la notte e le prime ore del mattino, con una diminuzione delle precipitazioni intorno alle 5 del mattino, quando le nubi si diraderanno. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo sarà prevalentemente coperto con la comparsa di qualche schiarita. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 19.8°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 33-35%. Il vento soffierà da ovest e sud-ovest con una velocità variabile tra i 10 e i 23 km/h.

Venerdì, 11 Ottobre 2024:

Venerdì il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno tra i 8.9°C e i 16.7°C, mentre l’umidità raggiungerà il suo picco al 72% durante la mattina, diminuendo nel corso della giornata. Il vento soffierà leggero, con una direzione prevalente da ovest-nord-ovest.

Sabato, 12 Ottobre 2024:

Sabato si prevede un cielo nuvoloso con piogge nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7.8°C e i 13°C, con un’umidità che aumenterà fino all’89% durante la sera. Il vento soffierà da nord e nord-est con una velocità che varierà tra 0 e 4 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Aosta si avrà un mix di condizioni meteorologiche con piogge, schiarite e temperature in lieve diminuzione. Siate preparati e attrezzati di conseguenza per affrontare le variazioni meteo.