Meteo BARI, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 ottobre

Meteo Bari prossimi giorni 10 Ottobre, 11 Ottobre, 12 Ottobre: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Giovedì, 10 Ottobre 2024

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 18.5°C e umidità al 78%. Nel corso della mattina, il cielo si manterrà coperto con un lieve aumento della temperatura fino ai 25.9°C e un calo dell’umidità al 44%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 27.2°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni rimarranno stabili con temperature che si manterranno sui 23-24°C. Il vento soffierà da Sud-Sudovest con una velocità media tra i 5 e i 15 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque presente.

Venerdì, 11 Ottobre 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto con temperature intorno ai 22.5°C e un’umidità del 62%. Nel corso della mattina, il cielo si manterrà coperto con temperature in leggero calo fino ai 22.9°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà, portando a una diminuzione delle temperature fino ai 17-18°C. Il vento soffierà da diverse direzioni, con una velocità compresa tra i 4 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà sui livelli del 60-80%.

Sabato, 12 Ottobre 2024

Durante la notte e l’alba, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità tra l’83% e il 93%. Nel corso della mattina, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un aumento delle temperature fino ai 21-22°C e un calo dell’umidità al 62%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature attorno ai 21-22°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 15-18°C. Il vento soffierà da diverse direzioni, con una velocità compresa tra i 2 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà sui livelli del 60-97%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno nella norma per il periodo e un’umidità che varierà leggermente. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.