Meteo Catania, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo per Catania nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per giovedì 10 ottobre, venerdì 11 ottobre e sabato 12 ottobre 2024.

Previsioni per **giovedì 10 ottobre 2024**:

Durante la giornata di giovedì, ci aspettiamo cieli coperti con umidità che si manterrà elevata per gran parte della giornata. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 31 gradi Celsius verso mezzogiorno, mentre le minime si attesteranno intorno ai 21 gradi Celsius durante le prime ore del mattino. Il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti occidentali, con raffiche fino a 18 km/h. Nel pomeriggio, è prevista una parziale schiarita, con nuvole sparse e una leggera diminuzione dell’umidità.

Previsioni per **venerdì 11 ottobre 2024**:

Venerdì vedrà un’inversione delle condizioni atmosferiche, con un graduale diradamento delle nuvole e un conseguente aumento della temperatura. Le massime si manterranno intorno ai 26-27 gradi Celsius, mentre le minime si attesteranno intorno ai 18-23 gradi Celsius. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente dai quadranti occidentali e settentrionali. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a brevi momenti di sereno.

Previsioni per **sabato 12 ottobre 2024**:

Sabato si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Le temperature massime si manterranno intorno ai 24-25 gradi Celsius, mentre le minime oscilleranno tra i 17 e i 19 gradi Celsius. Il vento sarà generalmente debole, proveniente dai quadranti nord-occidentali. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse e un’umidità in diminuzione. Si prevede un’ottima giornata per attività all’aperto e per godersi il clima mite.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche verso il fine settimana. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle previsioni.