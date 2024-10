Meteo Messina, previsioni da Giovedì 10 a Sabato 12 Ottobre

Previsioni Meteo per Messina

Il Meteo per i prossimi giorni indica una variazione delle condizioni atmosferiche a Messina. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì 10 Ottobre, Venerdì 11 Ottobre e Sabato 12 Ottobre 2024.

Giovedì 10 Ottobre, 2024

Durante la giornata di Giovedì a Messina, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con un’umidità che oscillerà tra il 47% e l’85%. I venti soffieranno con intensità variabile tra i 2 e i 13 km/h, prevalentemente da nord-ovest.

Venerdì 11 Ottobre, 2024

Venerdì, il cielo a Messina rimarrà nuvoloso per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23-24°C, con un’umidità che oscillerà tra il 69% e l’82%. I venti soffieranno con intensità tra i 12 e i 24 km/h, provenienti prevalentemente da nord-ovest.

Sabato 12 Ottobre, 2024

Il Sabato si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 20-25°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente dal 50% all’84%. I venti soffieranno con intensità tra i 8 e i 20 km/h, provenienti principalmente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano un’alternanza di cielo nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con lievi variazioni delle temperature e dei venti. È consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni previste per Venerdì e monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche.